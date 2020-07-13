Стокгольм, 13 июля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. На этой неделе в Швеции будут представлены промежуточные отчеты о финансовом состоянии крупнейших игроков на рынке. 15 июля свой отчет опубликует шведский банк Handelsbanken. 17 июля очередь дойдет до автоконцерна Volvo и производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson. Однако уже теперь аналитики считают, что промежуточные итоги шведских компаний могут превзойти ожидания и показать позитивную динамику в некоторых секторах экономики. Об этом 13 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Общая картина, вероятно, заключается в том, что экономика достигла дна. Поэтому есть небольшая надежда, она будет улучшаться месяц за месяцем. Так что у меня все еще есть довольно оптимистичные ожидания», — заявила менеджер шведского автопроизводителя Skandia Стефани Гетман.

По оценкам Гетман, несмотря на то, что пандемия коронавируса затронула целый ряд системообразующих отраслей шведской экономики, инфраструктура и государственный сектор станут теми областями которые, вероятно, пострадают меньше всего вследствие государственных мер стимулирования, одобренных правительством.

Гетман также отметила, что так как многие граждане опасались за свою жизнь и жизни своих близких, большинство из них находились дома. Поэтому позитивную динамику могут показать разработчики компьютерных игр и компании, специализирующиеся на продаже товаров для дома и отдыха, а также садоводства .