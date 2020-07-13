Стокгольм, 13 июля, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Швеция продолжает терять свои позиции в рейтинге стран с самыми так называемыми «мощными паспортами», которые позволяют своим владельцам путешествовать по миру без необходимости получать визу. Согласно известному индексу паспортов Henley Passport Index, Швеция занимает 6-е место, хотя всего лишь еще в 2014 году шведский паспорт был самым сильным. Об этом 12 июля сообщила газета Fria Tider.

Der under Smurf Шведский паспорт

Напомним, что ежегодно специалисты международной консалтинговой компании Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта составляют список стран, граждане которых могут совершать международные поездки без необходимости получения визы.

Швеция возглавила данный список в 2011, 2013 и 2014 годах, однако с тех пор страна стала сдавать свои позиции, и уже в 2020 году шведский паспорт занял шестое место в рейтинге. Сегодня безвизовый режим со Швецией установили 186 государств.

В тройку лидеров в настоящее время входят три азиатские страны и одна европейская. Первое место заняла Япония, гражданам которой не нужна виза при совершении поездок в 191 страну. За ней следуют Сингапур (190 стран) и Южная Корея (189 стран), которая делит третье место с Германией. Россия занимает 51-е место, имея безвизовый режим со 118 государствами