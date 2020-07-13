Брюссель, 13 июля, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) обратился к странам-членам ЕС за финансовой помощью в размере около €18 млрд и за дополнительным финансированием в размере еще €157 млрд для поддержки восстановления экономики и климатических проектов.

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На Совете ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), который состоялся в минувшую пятницу, 10 июля, президент ЕИБ Вернер Хойер заявил министрам финансов стран ЕС, что его банку потребуется 17,7 млрд евро денежных вливаний.

Ранее, в конце июня 2020 года Хойер заявлял, что его банку понадобится €10 млрд и дополнительное количество специалистов для реализации проектов, утверждённых Еврокомиссией в рамках Плана по постпандемическому восстановлению экономики, предварительная общая стоимость которого была оценена в €750 млрд.

Окончательная сумма получилась намного выше. В связи с этим на следующей неделе запланировано обсуждение плана восстановления экономики лидерами стран ЕС.