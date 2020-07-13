Ремонт калужских дорог обойдётся в 4 млрд рублей
Калуга, 13 июля, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году будет отремонтировано 230 км автодорог, в том числе 190 км областного значения и 40 км — местного. Работы идут согласно графику, сообщает 13 июля корреспондент ИА REGNUM по информации министерства дорожного строительства региона.
На финансирование областного проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2020 году выделено 4 млрд 265 млн рублей. Из них 1 млрд 42,4 млн рублей — средства федерального бюджета, 3 млрд 178 млн рублей — регионального дорожного фонда, 44,3 млн рублей — из местных бюджетов. Также на строительство обхода города Калуги на участке Анненки — Жерело дополнительно предоставлены федеральные средства в объеме 2,8 млрд рублей.
По итогам года в Калужской области планируется увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 50,9 до 51,1%, долю дорог Калужской агломерации по сравнению с 2017 годом увеличить с 49 до 63,6%.