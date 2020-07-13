Красноярск, 13 июля, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае госинспекторы Саяно-Шушенского заповедника стали свидетелями летнего снегопада в северной части территории. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в пресс-службе заповедника.

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский», С. Фомин Июльский снегопад в Саяно-Шушенском заповеднике

По словам сотрудников кордонной службы, в 2020 году уже в середине апреля было очень жарко. В дневное время столбик термометра поднимался выше +30 °C. Однако, несмотря на раннюю и теплую весну, летний период преподнёс сюрприз.

По оценкам специалистов, в этом году лето в Шушенском и других районах юга Красноярского края довольно необычное. Практически ежедневно наблюдаются дожди, грозы, сильный ветер. Часто идёт град. Эти капризы природы даже наносят повреждения: ветер сметает постройки и ломает плодовые деревья. В Шушенском районе от града пострадали огороды, а некоторые жители вынуждены спасать своё имущество от паводка.

На территории заповедника «Саяно-Шушенский» в северной его части в верховье реки Голая недавно выпал снег. Госинспекторы рассказали, что он падал большими хлопьями около восьми часов без остановки. Температура воздуха при этом была чуть выше нуля. С учётом таяния снега высота снежного покрова в итоге составила около пяти сантиметров. А перед снегопадом несколько дней подряд шли дожди.

В заповеднике объяснили, что снег в это время для высот около 1500 метров — удивительное явление.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае подсчитывают ущерб, нанесённый паводком.

Читайте также: Паводок нанёс серьёзный ущерб красноярскому нацпарку с редкими растениями