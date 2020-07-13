Анкара, 13 июля, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Россия остаётся одним из немногих светских государств со значительным числом мусульман, иона не просто сдерживает радикализм, но и борется с ним, а потомупредставляет собой выигрышную альтернативу исламскому радикализму, на который сделал ставку президент Турции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 июля, комментируя заявление МИД России об изменении статуса Святой Софии.

(сс) Arild Vågen Собор Святой Софии в Стамбуле

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что решение о превращении Святой Софии из собора в мечеть — это «внутренние дела Турции, в которые ни мы, ни другие не должны вмешиваться».

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«Поддерживаю спокойный тон заявления нашего МИД по поводу решения властей Турции сделать из музея «Святая София» мечеть. Турция — суверенное государство. От иностранного вмешательства в её внутренние дела она защищена международным правом. Да и сама Турция в состоянии пресечь неуважение к своему суверенитету. Так что лучше не пытаться, тем более что такой подход вообще несвойственен внешней политике России.

Непросто взывать и к международным обязательствам Турции по этому музею, а теперь мечети. Да, у Турции есть в данной связи определённые обязательства перед ЮНЕСКО, но в любом случае все такие обязательства находятся в подчинённом положении по отношению к внутреннему законодательству. Нам это сегодня, после того как принцип верховенства внутреннего законодательства над международными нормами был поставлен на одну из первых позиций при агитации за внесение поправок в Конституцию РФ, должно быть особенно понятно.

Православным людям больно осознавать, что изначально православный храм вновь станет мечетью, но собор Святой Софии был мечетью пять веков, и этого тоже сбрасывать со счетов нельзя. В истории существуют невосполнимые потери, которые могут быть преодолены только за счёт обращения к общим культурным основаниям, да и то только отчасти. К возвращению музеям статуса храма и нам надо подходить очень осторожно!

Тенденцией современного мира является усиление «правоверия» в широком смысле этого слова: верующие люди всё более рьяно проявляют свою веру, неверующие — свою мировоззренческую позицию; левые вновь становятся левыми, а правые — ещё более правыми… В исламском мире правоверие нередко приобретает черты экстремизма, а тут ещё, нарушив хрупкий баланс, американцы несколько лет тому назад инициировали движение за возвращение Святой Софии её первоначального статуса церкви.