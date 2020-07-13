Курган, 13 июля, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В Кургане произошёл хлопок газа на первом этаже многофункционального здания на улице Декабристов, 3. Есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области На первом этаже на улице Декабристов, 3 хлопком газа выбиты окна

Сообщение о хлопке бытового газа поступило в дежурную часть 13 июля в 10:02 по местному времени (08:02 мск). По прибытию спасателей было установлено, что при ремонте холодильного оборудования с применением горелки цангового (туристического) баллона объёмом 1,5 литра, произошла детонация газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате происшествия пострадал ремонтник, который доставлен в областную клиническую больницу с термическими ожогами 2 степени тяжести — обгорело 10% тела.

Причиной ЧП стало пренебрежение правилами безопасности при пользовании газовыми приборами, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.