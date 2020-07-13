Барнаул, 13 июля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. К неутешительному выводу пришли чиновники Алтайского края, сравнив доходы туристического бизнеса за первое полугодие 2019-го и текущего, 2020 года. Как сообщает «Вести-Алтай», оказалось что они упали примерно на треть: с пяти миллиардов до чуть более 1,5 миллиарда рублей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристическая база. Горный Алтай

При этом, по словам начальника краевого управления по развитию туризма Евгения Дешевых, несмотря на полную остановку деятельности, большинство туристических фирм сохранили своих сотрудников. Эти предприятия вошли в число наиболее пострадавших от коронавируса и смогли воспользоваться государственной поддержкой. Известно, что за период апрель — июнь размер оказанной поддержки составил более 300 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Республике Алтай и Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Несмотря на это, с наступлением лета в регионы потянулись туристы. Для части турбизнеса введены послабления.