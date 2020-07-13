Ярославль, 13 июля, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Ярославской области в первом полугодии 2020 года потребительские цены выросли на 3,3 процента, по стране полугодовая инфляция составила 2,6 процента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Полка с крупами в ярославском магазине

Наибольший прирост цен пришелся на продовольственные товары. По сравнению с декабрем в 2,4 раза подорожал картофель, гречневая крупа выросла в цене в 1,4 раза, в полтора раза подорожали капуста и виноград.

«Рост цен по другим видам фруктов и круп составил от 10 до 20 процентов. Такой же рост цен отмечался на муку, сахар, все виды консервов, цитрусовые и пиво. Стабильными оставались цены на мясо и птицу, а цены на яйца, огурцы и помидоры снизились с начала года на 7, 30 и 11 процентов соответственно», — рассказали в Ярославльстате.

За 6 месяцев 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 2,4 процента, на 0,6 процента подорожал бензин, а дизельное топливо подешевело на 0,5 процента.

«Лидерами по темпам роста цен оказались аппараты для измерения температуры и давления, а также перевязочные материалы. В период сложной эпидемиологической обстановки и после выхода из ограничительных мероприятий наиболее востребованными были обувь, строительные материалы, дрели и триммеры, велосипеды и учебные пособия, медикаменты и хлопчатобумажные ткани. По данным группам товаров зафиксировано некоторое движение цен в сторону роста», — добавили в Ярославльстате.

Маска и антисептик

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Ярославской области на конец июня 2020 года составила 4 461 рубль и 55 копеек в месяц. По отношению к декабрю рост составил 15,4 процента.