Москва, 13 июля, 2020, 12:39 — ИА Регнум. В Москве задержали несколько человек, пытавшихся поговорить с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«Сегодня Собянин должен приехать на открытие станции МЦД «Курьяново». Местные жители собрались и хотели задать ему вопрос. На место приехала полиция, стали проверять документы, после чего всех отвели в автозак. Причём задержали даже мать с маленьким ребенком, возрастом 3−4 года. Привезли в ОВД Печатники, хотя они документы показали, ничего незаконного не делали, ждали Собянина, чтобы поговорить с ним», — рассказал Сараев.

По его словам, задержано было 4−5 человек. Все они ждали мэра Москвы в районе станции МЦД «Курьяново». Среди вопросов, которые они хотели задать мэру города, был и о строительстве Юго-Восточной хорды, отметил общественник.