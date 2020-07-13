Чита, 13 июля, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Забайкальский край прибыли 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщает сегодня, 13 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, техника была приобретена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Губернатор региона Александр Осипов лично осмотрел мобильные комплексы и вручил ключи от них медицинским работникам районных больниц.

Правительство Забайкальского края Передвижные фельдшерско-акушерские пункты поступили в Забайкалье

«У нас особенный, протяженный край с низкой плотностью населения. В нашем крае 252 населенных пункта с численностью менее 100 человек, где нет ФАПов. Как правило, это отдаленные села, жителям которых трудно добираться до центральных районных больниц, чтобы получать медицинское обслуживание. А здоровье — это очень важно. По национальному проекту мы закупили передвижные ФАПы. Они оснащены всем необходимым так же, как и стационарные, главное отличие в площади — они более компактные», — сказал глава Забайкалья.

ФАПы собраны на базе автобусов ПАЗ. Они предназначены для проведения медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, оказания лечебно-профилактической помощи. Стоимость одного комплекса — 6 миллионов 700 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной, по данным на 13 июля в регионе обнаружили носителей SARS-CoV-2.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» до 2021 года Забайкалью выделено свыше трёх миллиардов рублей. Средства направлены на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на развитие детского здравоохранения края, первичной медико-санитарной помощи, на обеспечение медицинских организаций кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении региона и другие направления.