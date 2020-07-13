Калуга, 13 июля, 2020, 12:00 — ИА Регнум. 48 положительных тестов на коронавирус подтверждёно в Калужской области за последние сутки, сообщает 13 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 697 положительных тестов. 1 тыс. 970 человек находятся на лечении, 4 тыс. 676 человек выздоровели, 51 человек умер.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (522), в Обнинске (322), в Боровском районе (214), Малоярославецком районе (153), в Жуковском районе (146) и в Козельском районе (102).