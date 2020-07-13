Тверь, 13 июля, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Граффити изображением писателя и общественного деятеля Александра Солженицына восстановлено в Твери — на фасаде № 29 по бульвару Радищева. Новую поверхность для граффити выделили по поручению губернатора Игоря Рудени, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Граффити изображением писателя и общественного деятеля Александра Солженицына восстановлено в Твери

«Жители Тверской области гордятся тем, что наша земля связана с творчеством многих выдающихся писателей, что тверские сюжеты есть в произведениях Пушкина и Достоевского, Островского и Солженицына. Это часть нашей истории, которая должна бережно храниться», — отметил ранее Игорь Руденя.

Портрет с надписью «Жить не по лжи! А.И. Солженицын» восстановил 10−11 июля художник Виктор Лебедев (Джокер): на стену дома заранее была нанесена грунтовка, эскиз граффити создавался с использованием световой проекции. На создание изображения, которое уже стало городской достопримечательностью, художнику потребовалось менее суток.

«Очень рад, что проект реализован, надеюсь, что горожанам он понравится, и это место, в самом центре Твери, станет объектом внимания жителей и гостей столицы региона», — отметил Виктор Лебедев.

Первый портрет с изображением Александра Солженицына появился в Твери к столетию писателя в 2018 году на фасаде дома № 32 на Смоленском переулке. Однако не все жильцы одобрили эту идею. Суд обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф, 4 июля 2020 года граффити было закрашено неизвестными активистами. 6 июля губернатор Игорь Руденя поручил городским властям обеспечить возможность для восстановления граффити по другому адресу, в заметном для горожан и гостей Твери месте. Восстановить рисунок согласился автор первой композиции Виктор Лебедев.

Биография Александра Солженицына связана с Тверской областью. Первый раз он побывал в Калинине в 1964 году. По итогам поездки в роман «В круге первом» писатель добавил главу «Тверской дядюшка». Также в Калинине жил первый иллюстратор «Одного дня Ивана Денисовича» Андрей Галядкин. В 1996 году писатель с супругой снова посетил Тверскую область. Со 2 по 8 сентября побывал в Конаково, Кимрах, Кашине, Торжке и Твери. Вернувшись из этой поездки, Солженицын написал миниатюру «Колокольня» — о Калязинской колокольне.