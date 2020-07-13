Москва, 13 июля, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Простое механическое увеличение государственных расходов на здравоохранение, образование и науку отнюдь не гарантирует того, что в этих сферах начнётся прогресс, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в РФ следует на 1% ВВП увеличить расходы на эти сферы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин

«Это примитивный подход. Он нормален для людей, которые не связаны с финансами, но когда так говорит финансист, это звучит как изощренное издевательство. Что значит увеличить расходы? В нынешней системе увеличение расходов приведёт к росту прибылей коммерческих структур, которые паразитируют на соответствующих сферах, — сказал Делягин. — Если вы увеличите расходы на здравоохранение, то отнюдь не факт, что хотя бы у одного врача заработная плата увеличится хотя бы на один рубль. У главных врачей она увеличится, а вот у обычных врачей, может быть, даже и снизится. Совершенно не факт, что будет куплено что-то разумное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что экономические советы, которые даёт глава Счётной палаты Алексей Кудрин, годятся скорее для политических лозунгов, а не для аналитики.