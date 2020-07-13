Галич, Костромская область, 13 июля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. 19 сотрудников автокранового завода в Галиче Костромской области инфицированы SARS-COV-2. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГТРК «Кострома». Коронавирус выявлен у рабочих и инженерно-технического персонала. По словам главы Галича Алексея Карамышева, большая часть заражений происходит по контакту работников с родственниками — «заболевшие строители автокранов несут вирус домой».

Gakz.ru Автокраны в Галиче

Предприятие занимается производством автокранов под торговой маркой «Галичанин», их производство не остановлено. Сейчас на заводе действуют повышенные меры безопасности. В связи со сложившейся ситуацией на этой неделе в Галич приедет специально созданная комиссия, которую возглавит заместитель губернатора Костромской области Ольга Ерёмина. Специалисты проверят качество профилактической работы на предприятии и дадут рекомендации местным властям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM похожая ситуация сложилась в городе Буй. В апреле очаг коронавируса был выявлен на местной железнодорожной станции, а в июне заразились 11 медиков районной больницы.