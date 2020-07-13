Москва, 13 июля, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Россия имеет огромные возможности для решения жилищного вопроса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Санкт-Петербурге

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос», — заявил Путин.

«Нам нужно не упустить этот шанс. Над этим надо настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий жизни человека и российской семьи. Поэтому я прошу правительство в целом и вас уделить этому направлению особое внимание. Повторяю — шанс есть. Пять миллионов семей могут получить жильё к 2026 году — это реалистично абсолютно. Мне кажется, реалистичная цифра. Но можно и большего добиться. Надо ставить амбициозные цели», — подчеркнул президент.