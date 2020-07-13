Курган, 13 июля, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Власти Курганской области готовы к информационной атаке, которую устроили с 10 июля против правительства Зауралья некие бенефициары. Об этом в своём аккаунте сети Instagram сообщил глава региона Вадим Шумков.

Www.instagram.com/shumkov_vm/ Screenshot

«Наверняка будут «байки из склепа» о «конфликте с элитками» (офшорными) и «неконструктивном поведении» (отказе платить дань). Вбросы в стиле «фсе пропало», провокации, «откровения» и компиляции от секты исповедников «Бабло побеждает зло». Где ж они были, «бескорыстные аналитеги», да «бесплатные «правдорубы» с «неполживцами» весь долгий срок, пока регион старательно и достаточно талантливо гробился и грабился, пробивая очередные днища…», — предупредил своих подписчиков Вадим Шумков.

Он отметил, что «какое-то время будет скверно пахнуть», объяснив это тем, что «Курган «дань» платить отказался». Однако история зауральской земли красноречива: «не было там ни рабов, ни иуд».

«А неправда не станет правдой, сколько ни заплати. Бог им судья, за каждый из 30 серебренников», — резюмировал глава Курганской области.