Калуга, 13 июля, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Более 1950 выпускников Калужской области приступили 13 июля к сдаче Единого государственного экзамена по физике и истории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Скриншот иллюстрации министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» На сдаче ЕГЭ

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей и включает 32 задания. На её выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 27 июля. Напомним, основной период ЕГЭ в 2020 году в России проходит с 29 июня по 25 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировано порядка 714 тысяч человек.