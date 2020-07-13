Ярославль, 13 июля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославской области выявлено еще 39 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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Всего с начала периода в Ярославской области зафиксировано 5306 случаев коронавируса. При этом уже вылечились 4337 человек. За последние сутки выздоровели еще 4 ярославца. Новых летальных исходов за минувшие 24 часа не зарегистрировано, всего с начала периода погибли 22 пациента с COVID-19.