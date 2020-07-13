Якутск, 13 июля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Обстановка с так называемыми лесными пожарами-отказниками в Сибири и на Дальнем Востоке продолжает оставаться напряженной. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 13 июля в стране действовали 122 таких очагов на площади в 480 800 га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Работы по тушению прекратили на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в семи регионах. Больше всего лесных очагов (69 пожаров на площади 339 189 га) не будут тушить в Якутии.

Также контроль вместо тушения будут осуществлять: Красноярский край (14 пожаров на площади 92 340 га), Иркутская область (16 пожаров на площади 23 374 га), Амурская область (6 пожаров на площади 12 667 га), Бурятия (7 пожаров на площади 9 582 га), Камчатский край (8 пожаров 2 169 га) и Забайкальский край (2 пожара на площади 1 479 га).

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем временем в интернете набирает обороты петиция. Её авторы полагают, что сложившаяся ситуация особенно опасна для здоровья людей на фоне пандемии коронавируса, поражающего дыхательную систему: в тот момент, когда врачи продолжают бороться за жизнь пациентов с пневмонией, нельзя допустить задымления в палатах.