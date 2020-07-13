Новосибирск, 13 июля, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Новосибирская область по итогам 2019 года сохранила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Регион вновь вошёл в двадцатку лучших по этому показателю.

Nso.ru Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил улучшить позиции региона в национальном инвестиционном рейтинге

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил задачи инвестиционного развития региона в рамках традиционного оперативного совещания, сообщили в областном правительстве.

«Агентство стратегических инициатив обнародовало очередной рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по итогам 2019 года. Как вы знаете, мы демонстрируем трёхлетнюю стабильность, единственные из Сибирского федерального округа вошли опять в двадцатку, сохранили позицию последних трёх лет — девятнадцатое место. С одной стороны, это не плохо, как вы помните, рейтинг соревновательный, для того, чтобы только оставаться на месте, которое занимал в предыдущий год, нужно быстро бежать. Мы, очевидно, достаточно быстро бежали для того, чтобы сохранить свои позиции, также нас радует статистика по приросту инвестиционных вложений в основной капитал — как вы помните, у нас в прошлом году был хороший относительный, можно сказать рекордный прирост по процентам за последние годы, и абсолютная цифра для нас рекордная — почти 200 млрд рублей. Тем не менее, есть чувство лёгкого неудовлетворения: три года оставаться на одном и том же месте уже надоело. Поэтому, коллеги, нужно настроиться на то, что в этом году надо бежать настолько быстро, чтобы по итогам 2020 года в таблице Агентства стратегических инициатив подняться на несколько пунктов. Льва Решетникова, министра экономического развития, я попрошу подготовить дополнительные предложения: что мы должны сделать, по каким показателям, по каким направлениям, для того, чтобы обеспечить положительную динамику, а не оставаться на пусть и достойном, девятнадцатом, но неизменном месте. Тем не менее, хочу поблагодарить всех руководителей органов исполнительной власти региона, глав муниципалитетов за ту большую работу, которую мы проводили», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Результаты рейтинга представлены на прошлой неделе в ходе заседания наблюдательного совета АСИ под председательством Президента РФ Владимира Путина.

В 2018 году Новосибирская область вошла в ТОП-20 регионов по состоянию инвестклимата, став единственным регионом Сибирского федерального округа, вошедшим в первую двадцатку лучших. В 2018 году область поднялась с 27-го на 19-е место. До этого региону также удалось несколько раз совершить рывок, улучшив свои позиции: рост с 46-го места до 27-го в 2017-м году и с 57-го места в 2015-м году до 46-го в 2016-м. В 2019 году Новосибирская область также заняла 19 строчку в рейтинге.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса. Результаты рейтинга, в свою очередь, стимулируют конкурентную борьбу за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями. Новосибирская область фигурирует в рейтинге с 2015 года.