Калуга, 13 июля, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В Калужской области 22 августа в рамках автопробега «История малых рек» состоится флешмоб «Чистая Протва», сообщили корреспондент ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Река Протва

В мероприятии планируют принять участие сотрудники администрации Обнинска, Жуковского, Малоярославецкого и Боровского районов, а также водопользователи реки Протва. Чтобы исключить места массового скопления людей и соблюсти безопасную дистанцию, координаты организованных мест уборки будут размещены на официальных страницах профильного ведомства для регистрации и контроля количества участников на каждой точке уборки.

«Мы призываем калужан объединиться, чтобы позаботиться об окружающей природе! Каждый житель, придя с пакетом и убрав мусор с берегов Протвы, может улучшить экологическую обстановку нашей области», — заявила министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина.