Путин провёл совещание по реализации национальных проектов — все новости
Россия продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Россия достойно ответила на вызовы эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Конечно, не без проблем, не без определённых сбоев. Но в целом, можно сказать, достойно ответили на вызов эпидемии», — заявил Путин.
В России ежедневно сейчас проводится более 300 тыс. тестирований граждан на коронавирус. На 11 июля развёрнуто более 170 тыс. 377 специализированных коек, и только 66% задействовано по прямому назначению.
Система государственного управления в России может действовать ещё более эффективно и слаженно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, теперь они начали решаться. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.
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России необходимо учитывать новые международные реалии в связи с эпидемией коронавируса и разразившимся экономическим кризисом, в связи с чем необходимо расширить горизонт планирования в государственном управлении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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В России наблюдается позитивная динамика в борьбе с коронавирусом, заявил российский лидер Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Россия обладает большими резервами для внутреннего туризма, однако необходимо развивать инфраструктуру. Об этом заявил 13 июля президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?» — сказал Путин.
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Новые рабочие места являются залогом улучшения ситуации в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Импортозамещение в России может дать толчок к собственному развитию в производстве, промышленности и фармакологии. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Вместе с тем глава государства отметил, что импортозамещение — это не панацея. «Мы не стремимся все импортозаместить», — сказал Путин. Однако эта задача не потеряла актуальности в условиях кризиса и сокращения темпов международной торговли.
Система медицинской помощи в России должна быть более гибкой и устойчивой для реагирования на возникающие угрозы. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.
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Система медицинской помощи в России должна быть серьёзно модернизирована. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Читайте подробнее: Путин: система мобилизационной готовности в РФ должна стать более гибкой
Национальные проекты должны быть скорректированы к осени. Об этом заявил 13 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года», — сказал Мишустин.
Об этом: Мишустин: нацпроекты должны быть скорректированы к осени
Система образования является одним из важнейших конкурентных преимуществ России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования и по объему научных исследований и разработок, заявил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: образование в России должно раскрывать дар школьника
Россия имеет множество проблем в сфере экологии, которые копились долгие годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Подробности в материале: Путин: Россия столкнулась с вызовами в сфере изменения климата
В России необходимо пересмотреть действующие нормы по целому ряду отраслей экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Корректировка ключевых параметров национальных проектов должна быть завершена осенью. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Подробности в материале: Сроки достижения национальных целей в РФ предложили продлить до 2030 года
Правительство России и регионы должны сосредоточиться на поддержке деловой инициативы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Об этом: Хорошего делового климата мало: Путин призвал «выращивать новые компании»
России нужно активнее использовать преимущества возникающих новых технологических решений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Необоснованный рост стоимости метра жилья должен внимательно отслеживаться и пресекаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Читайте подробнее: Путин призвал бороться с необоснованным ростом стоимости жилья
Россия имеет огромные возможности для решения жилищного вопроса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Подробности в материале: «У нас есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос» — Путин
Возможность кардинально решить жилищный вопрос граждан появилась у России, заявил 13 июля президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать», — заявил глава государства и добавил, что наличие жилья — это одно из основных условий нормальной жизни российской семьи.
Об этом: Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса
Президент России Владимир Путин поручил в течение трёх месяцев скорректировать национальные проекты.
Читайте подробнее: Путин поручил скорректировать нацпроекты в течение трёх месяцев
Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа главы государства о целях национального развития до 2030 года.
Читайте также: Путин поручил подготовить указ о целях национального развития до 2030 года
Развитие спорта должно оставаться в фокусе внимания российских властей на всех уровнях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Читайте подробнее: «Деньги найдутся, главное — внимание» — Путин о развитии спорта в России
Цифровизация обеспечит обновление структуры российской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Подробности в материале: «Так и будет болото вокруг хлюпать» — Путин призвал ускорить цифровизацию
В России необходимо детализировать национальные цели развития до 2030 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Читайте подробнее: Путин распорядился закрепить цели национального развития до 2030 года
В России продолжает расти уровень безработицы. Так, в июне этот показатель может составить 6,3%. Об этом сегодня, 13 июля, в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В период пандемии коронавирусной инфекции жители России получили выплаты на 26,5 млн детей. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Об этом: Жители России получили выплаты на детей на сумму 617 млрд рублей
В Забайкальский край прибыли 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщает сегодня, 13 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, техника была приобретена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Губернатор региона Александр Осипов лично осмотрел мобильные комплексы и вручил ключи от них медицинским работникам районных больниц.
В рамках национального проекта «Демография» создано почти 12 тысяч мест в яслях и детских садах, завершено строительство трех центров социального обслуживания нового типа. Меры, принятые в отношении стационарных организаций социального обслуживания, позволили не допустить серьезного роста смертности в этих учреждениях, как это было в других странах мира, сообщила в ходе заседания вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Закрытие межгосударственных границ позволило нам под другим углом посмотреть и на проблемы миграции. Нужны изменения в пользу качественной миграции, привлечения в страну высококвалифицированных кадров, которые даже в ограничительных мероприятиях могут работать», — сообщила в ходе заседания вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона подготовить предложения по региональным мероприятиям нацпроектов в горизонте после 2024 года.
Читайте подробнее: Нижегородский губернатор поручил спланировать нацпроекты после 2024 года
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил позицию банков, которые попросили правительство РФ увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.
Читайте также: Исторический шанс решить жилищный вопрос: в Госдуме дали банкам совет
Актуализировать региональные проекты в рамках нацпроектов в соответствии с установками президента России Владимира Путина, данными на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, поручил 13 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании с членами правительства региона.
Читайте подробнее: Тверской губернатор Руденя поручил откорректировать параметры нацпроектов
Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля в режиме видеоконференции.
Поручение, которое дал президент РФ Владимир Путин правительству относительно целей национального развития страны до 2030 года, — это вызов, сообщил 13 июля глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
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Планы российского правительства по ускорению экономического роста и вхождению в пятерку крупнейших экономик по ВВП на душу населения оказались невыполнимыми из-за пандемии коронавируса. Так считают эксперты, мнение которых приводит 14 июля журнал Forbes.
Об этом: Пандемия сделала невыполнимыми цели нацпроектов — эксперты
Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин указал на ожидаемое падение экономики в текущем году по меньшей мере на 4%. Заложенные в нацпроекты цели, например вхождение в пятёрку крупнейших экономик по ВВП, автоматически стали невыполнимы. Эксперт, однако, заметил, что ВВП в других странах снизился в такой же мере.
Чтобы действительно решитьжилищный вопрос, нужносоздавать рабочие места и восстанавливать инфраструктуру в провинции, в малых городах и на селе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России.
Об этом: Чтобы решить жилищный вопрос в России, нужно заняться провинцией
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орловасчитает, что власти России оказались под грузом социальных обязательств, при этом зависимость доходов населения от социальных выплат будет расти.
Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табахотмечает, что кризис отнял у России не менее года экономического роста. В ближайшие два года, считает он, национальный план поддержки экономики, а не национальные проекты, будет задавать повестку дня.