Президент России Владимир Путин провёл 13 июля совещание по реализации национальных проектов. В начале июня президент поручил правительству подготовить поправки в нацпроекты. Ключевые цели 12 проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента. По данным Счетной палаты, исполнение расходов бюджета РФ на национальные проекты за первое полугодие составило 35,1% от плана на 2020 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10:08 13.07.2020 Россия продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: Путин сравнил летальность от коронавируса в РФ и развитых странах Европы

10:09 13.07.2020 Россия достойно ответила на вызовы эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Конечно, не без проблем, не без определённых сбоев. Но в целом, можно сказать, достойно ответили на вызов эпидемии», — заявил Путин. В России ежедневно сейчас проводится более 300 тыс. тестирований граждан на коронавирус. На 11 июля развёрнуто более 170 тыс. 377 специализированных коек, и только 66% задействовано по прямому назначению.

10:12 13.07.2020 Система государственного управления в России может действовать ещё более эффективно и слаженно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом: Граждане РФ предъявили высокие требования к уровню госуправления — Путин

10:13 13.07.2020 Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, теперь они начали решаться. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: В России начали решать копившиеся годами проблемы окружающей среды — Путин

10:20 13.07.2020 России необходимо учитывать новые международные реалии в связи с эпидемией коронавируса и разразившимся экономическим кризисом, в связи с чем необходимо расширить горизонт планирования в государственном управлении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: Путин предложил заглянуть за горизонт планирования национальных проектов

10:23 13.07.2020 В России наблюдается позитивная динамика в борьбе с коронавирусом, заявил российский лидер Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: Путин: в России наблюдается позитивная динамика в борьбе с коронавирусом

10:26 13.07.2020 Россия обладает большими резервами для внутреннего туризма, однако необходимо развивать инфраструктуру. Об этом заявил 13 июля президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?» — сказал Путин. Читайте также: Путин: российскому резерву внутреннего туризма нужна инфраструктура

10:26 13.07.2020 Новые рабочие места являются залогом улучшения ситуации в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: Путин назвал рецепт для повышения уровня жизни и сокращения бедности в РФ

10:27 13.07.2020 Импортозамещение в России может дать толчок к собственному развитию в производстве, промышленности и фармакологии. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Вместе с тем глава государства отметил, что импортозамещение — это не панацея. «Мы не стремимся все импортозаместить», — сказал Путин. Однако эта задача не потеряла актуальности в условиях кризиса и сокращения темпов международной торговли.

10:28 13.07.2020 Система медицинской помощи в России должна быть более гибкой и устойчивой для реагирования на возникающие угрозы. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин призвал усовершенствовать систему медпомощи в России

10:30 13.07.2020 Система медицинской помощи в России должна быть серьёзно модернизирована. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин: система мобилизационной готовности в РФ должна стать более гибкой

10:31 13.07.2020 Национальные проекты должны быть скорректированы к осени. Об этом заявил 13 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин: нацпроекты должны быть скорректированы к осени

10:35 13.07.2020 Система образования является одним из важнейших конкурентных преимуществ России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: Россия должна войти в число лидеров по качеству общего образования — Путин

10:36 13.07.2020 Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования и по объему научных исследований и разработок, заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: образование в России должно раскрывать дар школьника

10:39 13.07.2020 Россия имеет множество проблем в сфере экологии, которые копились долгие годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробности в материале: Путин: Россия столкнулась с вызовами в сфере изменения климата

10:46 13.07.2020 В России необходимо пересмотреть действующие нормы по целому ряду отраслей экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: Путин отметил «расчистку» строительной отрасли от избыточного регулирования

10:48 13.07.2020 Корректировка ключевых параметров национальных проектов должна быть завершена осенью. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Подробности в материале: Сроки достижения национальных целей в РФ предложили продлить до 2030 года

10:53 13.07.2020 Правительство России и регионы должны сосредоточиться на поддержке деловой инициативы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом: Хорошего делового климата мало: Путин призвал «выращивать новые компании»

10:59 13.07.2020 России нужно активнее использовать преимущества возникающих новых технологических решений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте также: «Мы в целом к этому готовы» — Путин о прорыве России в цифровых технологиях

11:12 13.07.2020 Необоснованный рост стоимости метра жилья должен внимательно отслеживаться и пресекаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин призвал бороться с необоснованным ростом стоимости жилья

11:17 13.07.2020 Россия имеет огромные возможности для решения жилищного вопроса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробности в материале: «У нас есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос» — Путин

11:18 13.07.2020 Возможность кардинально решить жилищный вопрос граждан появилась у России, заявил 13 июля президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать», — заявил глава государства и добавил, что наличие жилья — это одно из основных условий нормальной жизни российской семьи. Об этом: Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса

11:22 13.07.2020 Президент России Владимир Путин поручил в течение трёх месяцев скорректировать национальные проекты. Читайте подробнее: Путин поручил скорректировать нацпроекты в течение трёх месяцев

11:24 13.07.2020 Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа главы государства о целях национального развития до 2030 года. Читайте также: Путин поручил подготовить указ о целях национального развития до 2030 года

11:36 13.07.2020 Развитие спорта должно оставаться в фокусе внимания российских властей на всех уровнях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: «Деньги найдутся, главное — внимание» — Путин о развитии спорта в России

11:44 13.07.2020 Цифровизация обеспечит обновление структуры российской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробности в материале: «Так и будет болото вокруг хлюпать» — Путин призвал ускорить цифровизацию

11:45 13.07.2020 Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (в режиме видеоконференции).13.07.2020. kremlin.ru

11:52 13.07.2020 В России необходимо детализировать национальные цели развития до 2030 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Читайте подробнее: Путин распорядился закрепить цели национального развития до 2030 года

11:56 13.07.2020 В России продолжает расти уровень безработицы. Так, в июне этот показатель может составить 6,3%. Об этом сегодня, 13 июля, в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом: Уровень безработицы в России может вырасти до 6,3%

12:09 13.07.2020 В период пандемии коронавирусной инфекции жители России получили выплаты на 26,5 млн детей. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом: Жители России получили выплаты на детей на сумму 617 млрд рублей

12:28 13.07.2020 В Забайкальский край прибыли 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщает сегодня, 13 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, техника была приобретена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Губернатор региона Александр Осипов лично осмотрел мобильные комплексы и вручил ключи от них медицинским работникам районных больниц.

13:11 13.07.2020 В рамках национального проекта «Демография» создано почти 12 тысяч мест в яслях и детских садах, завершено строительство трех центров социального обслуживания нового типа. Меры, принятые в отношении стационарных организаций социального обслуживания, позволили не допустить серьезного роста смертности в этих учреждениях, как это было в других странах мира, сообщила в ходе заседания вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

13:36 13.07.2020 Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. government.ru

13:42 13.07.2020 «Закрытие межгосударственных границ позволило нам под другим углом посмотреть и на проблемы миграции. Нужны изменения в пользу качественной миграции, привлечения в страну высококвалифицированных кадров, которые даже в ограничительных мероприятиях могут работать», — сообщила в ходе заседания вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

14:53 13.07.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона подготовить предложения по региональным мероприятиям нацпроектов в горизонте после 2024 года. Читайте подробнее: Нижегородский губернатор поручил спланировать нацпроекты после 2024 года

15:24 13.07.2020 Владимир Путин. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (в режиме видеоконференции). 13.07.2020 . kremlin.ru

15:42 13.07.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил позицию банков, которые попросили правительство РФ увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля. Читайте также: Исторический шанс решить жилищный вопрос: в Госдуме дали банкам совет

16:58 13.07.2020 Актуализировать региональные проекты в рамках нацпроектов в соответствии с установками президента России Владимира Путина, данными на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, поручил 13 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании с членами правительства региона. Читайте подробнее: Тверской губернатор Руденя поручил откорректировать параметры нацпроектов

17:29 13.07.2020 Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Цитата из видео. kremlin.ru

07:10 Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля в режиме видеоконференции.

09:04 Поручение, которое дал президент РФ Владимир Путин правительству относительно целей национального развития страны до 2030 года, — это вызов, сообщил 13 июля глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Читайте также: Путин бросил серьёзный вызов правительству — эксперт

10:27 Планы российского правительства по ускорению экономического роста и вхождению в пятерку крупнейших экономик по ВВП на душу населения оказались невыполнимыми из-за пандемии коронавируса. Так считают эксперты, мнение которых приводит 14 июля журнал Forbes. Об этом: Пандемия сделала невыполнимыми цели нацпроектов — эксперты

11:49 Владимир Путин. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (в режиме видеоконференции). 13.07.2020 . kremlin.ru

12:45 Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин указал на ожидаемое падение экономики в текущем году по меньшей мере на 4%. Заложенные в нацпроекты цели, например вхождение в пятёрку крупнейших экономик по ВВП, автоматически стали невыполнимы. Эксперт, однако, заметил, что ВВП в других странах снизился в такой же мере.

13:31 Чтобы действительно решитьжилищный вопрос, нужносоздавать рабочие места и восстанавливать инфраструктуру в провинции, в малых городах и на селе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России. Об этом: Чтобы решить жилищный вопрос в России, нужно заняться провинцией

14:34 Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Цитата из видео. kremlin.ru

17:15 Главный экономист Альфа-банка Наталия Орловасчитает, что власти России оказались под грузом социальных обязательств, при этом зависимость доходов населения от социальных выплат будет расти.