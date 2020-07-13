Чебоксары, 13 июля, 2020, 09:47 — ИА Регнум. В Чувашии новые тарифы на сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) вступили в силу. В квитанциях, которые жители получат в августе, стоимость для горожан снизится, а для сельчан чуть возрастёт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 13 июля, на планёрке в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция

Открывая заседание, врио главы Чувашии Олег Николаев акцентировал внимание на тарифах на ТКО, заложенные предыдущим Кабинетом министров с ростом на 20,8%:

«Данное решение было принято прежним правительством в прошлом году, когда изменилось федеральное законодательство: тогда предлагалось сначала снизить плату на 17% в связи с отменой НДС, но тогда же заложено повышение тарифа на 20,8% во втором полугодии 2020 года».

Руководитель республики отметил, что такой рост недопустим. В числе резервов сдерживания тарифов — наращивание объёмов отдельного сбора мусора и сортировки, переработки мусора.

«Вроде было понимание, что региональный оператор (ООО «МВК «Экоцентр», — прим. ИА REGNUM) не будет принимать решение в части повышения тарифа… Но когда сроки настали, то этого понимания не нашли. И поставили задачу посмотреть иные решения, которые лежат в плоскости законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики и позволяют установить, прежде всего, комфортную тарифную составляющую, а самое главное — навести порядок в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Такие решения были оформлены», — сказал Олег Николаев.

Глава госслужбы по тарифам Надежда Колебанова дополнила, что на основании предупреждения УФАС пересмотрели среднюю плотность собираемого ТКО, что позволяет рассчитывать плату «в рублях за кубометр». В результате во втором полугодии 2020 года тариф за сбор и вывоз ТКО для городских жителей снизится на 30 копеек, для сельчан подорожает на 2,46 рубля (+5,17%) и составит соответственно 62,76 и 50,2 рубля с человека в месяц.

По словам Колебановой, «тарифное решение прошло государственную регистрацию и вступило в силу».

Врио главы Чувашии поручил «усилить наведение порядка» в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. И реализовывать планы в ускоренном темпе в части актуализации карты обращения с ТКО, создания центров переработки и сортировки ТКО.

«Жду также иных предложений. Прошу внимание не расслаблять», — поручил Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, прежнее правительство предлагало увеличить тариф на ТКО с июля 2020 года на 20,8%, то есть для городских жителей — на 13,13 рубля, для сельского населения — на 9,9 рубля.