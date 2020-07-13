Будапешт, 13 июля, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства Венгрии в Москве в Facebook.

(сс) Rexus Будапешт

Отмечается, что с 15 июля изменяются правила въезда в Венгрию, связанные с обстановкой по COVID-19. Венгерские эпидемиологические власти включили РФ в список стран «жёлтой» зоны. Наряду с «жёлтой» есть и «красная» зона по степени риска распространения коронавирусной инфекции.

Для прибывающих из России лиц, не имеющих подозрения на коронавирус, предусмотрено медицинское обследование и 14-дневный карантин. От карантина освободят въезжающих, имеющих два отрицательных теста на коронавирус за последние пять дней с разницей в 48 часов. Необходим подтверждающий документ на венгерском или английском языке.

Иностранцев с подозрением на коронавирус в Венгрию не пустят.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия вошла в список Роспотребнадзора из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе.

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