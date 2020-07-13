Кызыл, 13 июля, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу застал главу Тувы Шолбана Кара-оола, спящего в лодке. Фотографию в честь Дня рыбака опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сам руководитель региона.

Скриншот страницы главы Тувы в соцсети «ВКонтакте» Сергей Шойгу сфотографировал спящего главу Тувы

На фото видно, как глава спит в надувной моторной лодке на некоем озере в полном рыбацком «обмундировании». При этом министр находится в одних шортах.

«Было дело, минутная слабость была зафиксирована и все наработанные коэффициенты полезного действия для закрытия наряда на зарплату были снижены! Шучу… Наша Родина. Редкие дни отпуска», — подписал он фотографию.

Добавим, что Кара-оол нередко публикует совместные с Шойгу фотографии и видео. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре он выложил видео, где он «берёт интервью» у министра, который в это время работает над картиной.

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