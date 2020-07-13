Барнаул, 13 июля, 2020, 09:26 — ИА Регнум. В Локтевском районе Алтайского края задержаны двое местных жителей (1979 г. р. и 1985 г. р.), намеревавшихся сбыть восемь килограммов «аммонита» — взрывчатого вещества промышленного производства, представляющего собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для его инициирования. Подробности сегодня, 13 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

УФСБ России по Алтайскому краю Аммонит АО «Сибирь Полиметаллы»

Предварительно установлено, что один из задержанных, являясь работником АО «Сибирь Полиметаллы», получив доступ к выдаваемым для производства взрывных работ веществам и техническим средствам, за несколько смен похитил «аммонит», промышленный электродетонатор и детонирующий шнур с предприятия для последующей продажи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).