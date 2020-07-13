Медногорск, Оренбургская область, 13 июля, 2020, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области в результате ДТП произошло возгорание автомобиля, в котором находились пять человек, в том числе шестилетний ребенок. Все они госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области В Оренбуржье в результате ДТП дотла сгорела иномарка

По данным ведомства, вечером 12 июля на трассе Каменноозерное — Медногорск 54-летняя водитель автомобиля «Toyta Corola» не справилась с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет и загорелась.

Все пять человек, находившиеся в салоне, доставлены в больницы. Две пассажирки находятся в реанимационном отделении. По факту аварии полиция проводит проверку.