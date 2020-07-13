Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 13 июля, 2020, 08:36 — ИА Регнум. После разлива авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в администрации Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района Красноярского края.

Посёлок Тухард

Инцидент произошёл 12 июля. При перекачке авиационного топлива (ТС-1) на склад ГСМ АО «Норильсктрансгаз» в посёлке Тухард произошла разгерметизация трубы.

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Как сообщало ИА REGNUM, топливо вылилось на грунт. Перекачку прекратили, запорную арматуру резервуара перекрыли. Как утверждают в районной администрации, распространение разлива было прекращено. Попадания ТС-1 в реку Большая Хета не зафиксировано. Утечка топлива составила 44 тонны, оно попало в безымянное озеро площадью порядка 600 кв. м.

В настоящее время разлив топлива локализован, распространения нет. В соединяющем два озера ручье установили три боновых заграждения.

Для уточнения ситуации из Дудинки прибыли замглавы Таймыра Сергей Шаронов и представители надзорно-контрольных органов. По предоставленной информации, разлив нефтепродуктов вышел за пределы объекта. В связи с этим было решено ввести режим ЧС муниципального характера.

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К месту ЧС направились представители минэкологии края и ФСБ. Рабочую группу обеспечили беспилотным летательным аппаратом для проведения авиаразведки.

В посёлок Тухард вертолётами из Норильска 12 июля доставили необходимое оборудование. На месте происшествия установлено восемь боновых заграждений, доставлено 830 кг сорбента (всего 1130 кг). Специалисты проводят обработку сорбентами в месте впадения ручья в малое озеро (50 кг). На малом озере установили две емкости по 50 кубометров и два насоса с рукавами.

13 июля сорбентом планируют обработать поверхность малого озера и ручей от места порыва до него. Также в планах — собрать водно-дисперсную эмульсию в районе установки бонов и сорбент для его последующей утилизации.

В ликвидации последствий ЧП задействованы 53 человека и десять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело. Также проверку начала прокуратура.

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