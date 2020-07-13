Тюмень, 13 июля, 2020, 06:49 — ИА Регнум. Тюменцы собирают и сдают вторсырьё, чтобы помочь бездомным животным. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Фото Елены Мироновой

В начале июля активисты фонда помощи животным «ЖиВи» собрали почти 800 кг пригодного к переработке мусора. От реализации вторсырья были получены три тысячи рублей, которые пошли на нужды бездомных кошек и собак из приюта. Многим из питомцев необходимо оплатить лечение в ветеринарных клиниках.

Следующий сбор вторсырья намечен на 1 августа: на ул. Герцена, 55 в Тюмени, с 13:30 по 14:30 по местному времени. Можно будет сдать чистое сырьё: стекло (но не зеркала), алюминий, макулатуру (без скрепок и зажимов), целлофан, стрейчплёнку и пластик.