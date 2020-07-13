Монголия, 13 июля, 2020, 06:42 — ИА Регнум. В Монгольском аймаке Говь-Алтай, предположительно, от бубонной чумы скончался 15-летний подросток. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Национального зоонозного центра.

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

Как установили специалисты, ранее мальчик съел мясо сурка. Взятые у подростка образцы прибудут в столицу страны Улан-Батор в понедельник, 13 июля. Пока не установлена точная причина смерти, на территории пяти сомонов региона введён карантин.

«К настоящему моменту движение транспорта в таких сомонах данной провинции, как Тугруг, Шарга, Цээл, Бугат и Алтай, закрыто до тех пор, пока не будет объявлен окончательный анализ лабораторного исследования на выявление бубонной чумы», — отмечается в сообщении.

Добавим, что ранее в соседнем аймаке Ховд чумой заразились двое местных жителей также после употребления в пищу мяса сурков. Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве иностранных дел РФ в связи с этим напомнили, что граница между Россией и Китаем, а также между Монголией и Китаем практически закрыта. Передвижение через российско-монгольскую границу сильно ограничено.

Тем не менее в граничащей с Монголией Туве призвали местных жителей быть бдительными.

«Рекомендуется жителям республики в случае поездок на отдых принимать меры профилактики от насекомых, воздержаться от охоты на сурков и употреблять в пищу мясо», — заявили в региональном минсельхозе.

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