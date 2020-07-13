Курган, 13 июля, 2020, 06:17 — ИА Регнум. В Курганской области по прогнозам синоптиков с 13 по 17 июля сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на семь и более градусов. Местами воздух будет прогреваться до + 36 °C.

В Гидрометцентре России Курганской области предсказали ещё более затяжную жару — до 19 июля. С температурами воздуха до + 38 °C, без ветра и осадков.

Спасатели рекомендуют курганцам избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице; пить много жидкости — не сладкой и не алкоголя; не оставляйте детей без присмотра дома и у водоёмов; купаться на оборудованных пляжах.