Пекин, 13 июля, 2020, 04:43 — ИА Регнум. Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано еще 14 переболевших COVID-19 пациентов, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

Еще 320 пациентов продолжают получать медицинскую помощь, включая троих в тяжелом состоянии, сообщили в комиссии. Всего 78 648 человек было вылечено и выписано из госпиталей страны за все время эпидемии.

Общее число подтвержденных случаев в Китае достигло 83 602, из которых 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в стране выявлено ни одного нового локального и восемь «импортных» случаев.