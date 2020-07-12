Тюмень, 12 июля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. В Тюменской области в течении предстоящей недели будет стоять жаркая и безветренная погода. Это следует из данных, представленных Гидрометцентром России.

Meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/tyumen-area Screenshot

Температура воздуха плюс 34−36 градусов по Цельсию продержится с 15 по 18 июля. Порывы ветра будут до 3 м/с. Ночные температуры будут держаться в районе плюс 20 градусов.

Тем временем тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями километровых очередей на автотрассах в направлении пляжей.