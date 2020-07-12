Вашингтон, 12 июля, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Мировое потребление мяса из-за пандемии коронавируса в 2020 году упадет до самого низкого уровня за последние девять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Мясо

Аналитики считают, что падение мирового спроса на мясо может составить более 3% в 2020 году. Это будет самое большое снижение по крайней мере с 2000 года. При этом сдвиг спроса на мясо происходит практически на всех крупных рынках.

Прежде всего падение потребления мяса связано с закрытием ресторанов во многих странах мира из-за пандемии коронавируса. Другой фактор — это отказ многих людей от употребления мяса из-за страха заразится коронавирусом. Так, в Пекине, новая вспышка COVID-19 связана именно с мясной продукцией на рынке. Потребление свинины в Китае в этом году может упасть примерно на 35% по сравнению с нормальными уровнями до пандемии и вспышек африканской чумы свиней.

Еще один немаловажный фактор — падение доходов граждан в масштабах планеты. Люди просто беднеют из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Поэтому они вынуждены отказываться от мяса.