Курган, 12 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Курганской области с 14 июля открываются пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщает заместитель директора регионального департамента образования и науки Иван Хлебников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Основное требование: соблюдение ряда мер, к которым сотрудники лагерей готовы, придется перестроиться и детям, и родителям», — отметил Иван Хлебников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Курганской области была разрешена работа частных детских садов и групп по присмотру за детьми.