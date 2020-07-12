Москва, 12 июля, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Возможности смартфонов, о которых не знает большинство пользователей, назвал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко 12 июля агентству «Прайм».

Dell's Official Flickr Page Смартфон

Эксперт отметил, что разработчики двух основных операционных систем для смартфонов — Android и iOS — внедряют в них большое количество полезных функций, на которые часть пользователей не обращает внимание. Например, обе системы позволяют узнать примерный уровень износа аккумулятора устройства (на Android с помощью специальных приложений).

Также системы от Google и Apple поддерживают функцию «оптимизированной зарядки». Активация этой функции позволит продлить срок эксплуатации смартфона благодаря продвинутому управлению зарядкой. В системах присутствует и механизм автоматического прерывания зарядки, если в порт попадает влага или грязь.

Ещё одной недооцениваемой возможностью мобильных операционных систем является функционал по работе с файлами. В частности, в iOS в приложении «Файлы» есть встроенный сканер документов, а на Android это функция поддерживается с помощью сервиса Google Drive. Гриценко добавил, что с помощью базовых приложений для iOS и Android можно обрабатывать фото и видеофайлы. Также обе системы поддерживают запись видео с экрана устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба порекомендовал удалять неиспользуемые файлы и отключать сложные эффекты анимации для повышения производительности старых смартфонов.