Санкт-Петербург, 12 июля, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Городские службы Санкт-Петербурга подсчитали ущерб от штормового ветра, который бушевал в городе в субботу, 11 июля. Как сообщили 12 июля в городском комитете по благоустройству, сильный ветер повалил 75 деревьев: 30 стволов упали на тротуары и проезжую часть, еще 45 деревьев рухнули в садах и парках.

ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербурга и Ленинградской области Поваленное дерево. Санкт-Петербург

«Больше всего деревьев пострадало в Петродворцовом районе. Здесь упало 10 деревьев. За ним следует Выборгский район, где ветер повалил семь стволов», — отметили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Работы по уборке упавших на дороги и тротуары деревьев были проведены еще ночью, сейчас идет распил и вывоз древесных остатков с газонов и территории других зеленых насаждений.

«Парки, сады и скверы вновь открыты для горожан», — добавили в комитете.

Напомним, что из-за падения деревьев в субботу пострадали два человека. Временно перекрывались затворы на дамбе в Финском заливе, чтобы предотвратить угрозу наводнения.