Киев, 12 июля, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Действующая украинская власть, так и не выполнившая обещание о достижении мира в Донбассе, должна уйти в отставку. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном 11 июля пресс-службой политической силы.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Представители украинской оппозиционной политической силы напомнили, что главное требование народа Украины, — вернуть стране мир, не было до сих пор выполнено. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда оказались неспособны обеспечить мир в Донбассе.

«Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть, должна уйти в отставку», — отметили в ОПЗЖ.

В пресс-службе «Оппозиционной платформы» напомнили, что Зеленский и его команда пришли к власти, дав обещание достичь мира за один год. Они также обязались перед украинским народом прекратить политику предшественника Петра Порошенко, остановить войну с республиками Донбасса и «сшить страну».

«Но сегодня Зе-власть стала клоном режима Порошенко. Украинский народ оказался подло обманут», — констатировали оппозиционные депутаты.

Ключевые переговорщики от Киева, как отметили в пресс-службе политической силы, «разрушают Минские соглашения» и готовят общество к «бесконечному конфликту» в Донбассе.

В политической силе напомнили о заявлении вице-премьера и первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексея Резникова о том, что «реинтеграция» Донбасса в состав Украины займет двадцать пять лет, призвав народ «смириться с этим».

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По словам представителей оппозиции, подобные заявления свидетельствуют о том, что нынешняя украинская власть признала, что она, как и режим Петра Порошенко, не стремится к миру, не может его добиться и не способна справиться со своей главной политической миссией.

В политической силе добавили, что дальнейшее пребывание у власти команды Владимира Зеленского идет в разрез с интересами народа Украины и противоречит интересам украинского государства.

«Безответственный курс, взятый переговорщиками Зеленского на разрушение Минских соглашений, создает угрозу новой волны эскалации противостояния в зоне конфликта, которая повлечет за собой жертвы и разрушения. Единственный способ предотвратить этот сценарий — сменить курс, выгнать адептов Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе… Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями», — потребовали в политической партии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука якобы получает финансирование из России.

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