Токио, 12 июля, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor возобновит производство на всех своих предприятиях 13 июля. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в компании.

dion gillard Эмблема Toyota

Производство автомобилей на заводах Toyota во всём мире приостанавливалось из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. По данным агентства Kyodo, японская компания запустит все свои заводы, расположенные в 20 разных странах, 13 июля. Ожидается, что последним будет повторно запущен завод Toyota в Венесуэле.

Отмечается, что в апреле объём производства автомобилей Toyota на предприятиях, расположенных за пределами Японии, упал на 66,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. В марте снижение производства составило около 53% в годовом исчислении, а в июне — около 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года продажи легковых автомобилей Toyota в Японии сократились на 22,5% в годовом исчислении.