Киев, 12 июля, 2020, 13:42 — ИА Регнум. В 2020 году на Украину не было ввезено ни одного экземпляра книжной продукции из Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, опубликованном 11 июля в пресс-службе политической силы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России, которая была и остается главным поставщиком специализированных научных изданий для украинских потребителей по многим ключевым отраслям знания», — говорится в заявлении.

По сообщению представителей издательских кругов, на которые ссылается Медведчук, в минувшем году украинские власти выдали лицензии на ввоз шести-семи тысяч наименований книг из РФ, но с конца 2019 года выдача лицензий прекратилась.

На Украине же специальная литература не издается из-за «кризиса научно-образовательной сферы», добавил политик.

По словам Медведчука, украинская власть на протяжении последних лет, «прикрываясь псевдопатриотической риторикой», вела политику культурного и научного геноцида народа Украины.

«Под давлением транснациональных финансовых кругов расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) неуклонно снижались; уровень образования падал; вследствие утраты многих рынков СНГ позиции украинских высокотехнологичных наукоемких предприятий, производящих продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, были подорваны; позиции некогда мощной Национальной академии наук Украины сведены на нет; роль экспертных учреждений заняли зачастую сугубо дилетантские грантовые центры, находящиеся в услужении у соросовских структур», — говорится в заявлении Медведчука.

Происходящее в стране, по словам Виктора Медведчука, напоминает реализацию нацистского плана «Ост» в отношении Украины, которая предусматривала «колонизацию украинцев, лишение их доступа к образованию, науке и культуре».

С приходом к власти депутатов от партии «Слуга народа» изменилось, по словам Медведчука, мало что. А те изменения, которые произошли, произошли к худшему, о чем свидетельствует ситуация с блокированием ввоза научной литературы из России. Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвал деблокировать ввоз в страну книжной продукции, в первую очередь — научного характера.

Ранее о том, что на Украину в текущем году не было ввезено ни одного экземпляра книжной продукции из России, заявил украинскому изданию «Страна» директор издательства «Саммит-Книга» Иван Степурин. По его словам на Украине практически не издается специальная научная, профессиональная литература, она завозилась из России. Степурин добавил, что во время карантина к нему обращались врачи с просьбой срочно достать новые книги по иммунологии и вирусологии, но их в стране нет.

Напомним в 2019 году Украина запретила ввоз из Российской Федерации около одного миллиона книг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года украинские пограничники изъяли у гражданина Молдавии более сотни российских книг. Среди изъятой книжной продукции была научно-популярная литература, книги по косметологии, учебники по медицине и праву.