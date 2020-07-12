Вашингтон, 12 июля, 2020, 13:41 — ИА Регнум. На западе и в Азии наблюдается рост на велосипеды, так как в период пандемии коронавируса люди отдают предпочтением данному виду транспорта, в результате чего производители последнего не справляются со спросом. Об этом 10 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Financial Times.

Велосипед

По информации источника, новая партия велосипедов во всем мире распродается сразу, как только она поступает в магазин.

«Это тот случай, когда объем продаж велосипедов на крупнейших мировых рынках превосходит предложение», — отмечает консультант Human Powered Solutions Джей Таунли.

Кроме этого, данным исследовательской компании Foxintelligence, продажи велосипедов в режиме онлайн во Франции резко возросли на 350% в апреле на фоне пандемии и эту же информацию подтверждает французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon, во многих магазинах которой закончились бюджетные модели.

Такая же ситуация, как сообщили продавцы и производители, наблюдается в Денвере, Чикаго и Лондоне, а также многих других городах.

При этом среди причин возникшего дефицита называются меры социального дистанцирования и отсутствия персонала или его болезни у производителей велосипедов, а также то, что Китай и Тайвань, являющиеся двумя крупнейшими в Азии производителями данного вида транспорта, оказались в числе стран, первыми ощутившими последствия пандемии, что привело к масштабным сбоям в их цепях поставок, а также к закрытию заводов и портов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения указали, что в мире за сутки 11 июля было выявлено более 219 тыс. случаев заражения коронавирусом.