Калуга, 12 июля, 2020, 12:45 — ИА Регнум. К профессиональному празднику День российский почты, который отмечается сегодня, 12 июля, сотрудники Почты России Калужской области получили восемь ведомственных и 82 корпоративные награды. 47 работников поощрены Почётными грамотами и Благодарностями губернатора области. В среднем на 23% выросли заработные платы почтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области.

За первое полугодие работниками почтовой связи принято, обработано и доставлено гражданам свыше 3,4 млн писем, более 119 тысяч посылок, более 153 тысяч денежных переводов, порядка 980 тысяч пенсий, пособий и единовременных выплат. Ежедневный клиентский поток в отделения почтовой связи региона оценивается в более 40 тыс. человек. Коллектив Почты России Калужской области составляет около 2,8 тысяч сотрудников, из них 1081 почтальонов, 485 операторов почтовой связи и 129 водителей.

В состав УФПС Калужской области АО «Почта России» входят 10 почтамтов, автобаза и два участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 457 отделений почтовой связи, из них 101 городское отделение почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и 10 передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пунктов области.