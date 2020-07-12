В центре Одессы пожарные тушат огонь в жилом доме
Одесса, Украина, 12 июля, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В трехэтажном жилом доме, расположенном на Александровском проспекте в городе Одессе 12 июля произошел пожар. Огнем охвачены несколько квартир на разных этажах, сообщает местное издание «Думская» и пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании в жилом доме по адресу улица Бунина, 35/Александровский проспект, 2 поступило пожарникам в 11:02.
Журналисты издания «Думская» пообщались с очевидцами произошедшего и выяснили, что возгорание произошло на третьем этаже здания, огонь быстро перекинулся на крышу дома и балкон на втором этаже.
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