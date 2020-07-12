Одесса, Украина, 12 июля, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В трехэтажном жилом доме, расположенном на Александровском проспекте в городе Одессе 12 июля произошел пожар. Огнем охвачены несколько квартир на разных этажах, сообщает местное издание «Думская» и пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

24.mchs.gov.ru Пожарные

По информации государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании в жилом доме по адресу улица Бунина, 35/Александровский проспект, 2 поступило пожарникам в 11:02.

«По прибытию на место вызова спасателей установлено возгорание на втором и третьем этаже и крыше жилого дома. Подразделения ГСЧС работают по повышенному номеру вызова», — говорится в сообщении.

Журналисты издания «Думская» пообщались с очевидцами произошедшего и выяснили, что возгорание произошло на третьем этаже здания, огонь быстро перекинулся на крышу дома и балкон на втором этаже.

«На месте находится около десяти пожарных расчетов. По предварительным данным, им удалось локализовать огонь в квартире, но крыша продолжает гореть», — сообщает «Думская».

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