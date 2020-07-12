Киев, 12 июля, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев пообещал Российской Федерации экономическое уничтожение в случае принятия США Defence against Kremlin aggression Act (Закона о защите от кремлевской агрессии — ИА REGNUM). Об этом украинский политик 10 июля заявил в эфире программы «Все по беспределу» на канале «Апостроф TV».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В Конгрессе, как Вы возможно знаете, лежит пока что приторможенный администрацией президента Соединенных Штатов так называемый Defence against Kremlin aggression Act (Закон о защите от кремлевской агрессии — ИА REGNUM). Это просто ад будет, если он сдвинется с места и в Кремле об этом знают. Россия экономически будет уничтожена. Уничтожена просто», — пообещал депутат.

По мнению Потураева Россию не стоит сравнивать с Советским Союзом, который был великой империей.

«И это ж не Советский Союз. Они (Россия — ИА REGNUM) пыжатся, дуются, но они близко не Советский Союз. Это жалкая клептократия, которой максимум на что хватает — это бряцать, в том числе кстати устаревшим оружием и жить с нищеты своего народа, который на тридцать процентов не имеет доступа к центральному водоснабжению, у людей туалеты типа сортира на улице. Это великая страна? Это великая империя? Да ладно! Советский Союза был великой империей — страшной и жуткой. А эта — нестрашная, опасная, опасная, но нестрашная. Жалкая, клептократическая клика», — считает украинский политик.

Отметим, Никита Потураев также заявил о том, что Советский Союз победил нацистскую Германию в Великой Отечественной Войне, «вымостив путь к победе» трупами собственных солдат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве социальной политики Украины сообщили, что уровень бедности в стране составляет 45%.