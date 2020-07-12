Депутат Рады пригрозил России «экономическим уничтожением»
Киев, 12 июля, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Депутат Рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев пообещал Российской Федерации экономическое уничтожение в случае принятия США Defence against Kremlin aggression Act (Закона о защите от кремлевской агрессии — ИА REGNUM). Об этом украинский политик 10 июля заявил в эфире программы «Все по беспределу» на канале «Апостроф TV».
По мнению Потураева Россию не стоит сравнивать с Советским Союзом, который был великой империей.
Отметим, Никита Потураев также заявил о том, что Советский Союз победил нацистскую Германию в Великой Отечественной Войне, «вымостив путь к победе» трупами собственных солдат.
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Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве социальной политики Украины сообщили, что уровень бедности в стране составляет 45%.