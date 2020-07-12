Лондон, 12 июля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В Лондоне британские защитники животных испортили знаменитый фонтан на Трафальгарской площади. Об этом сегодня, 12 июля, пишут британские СМИ.

Фонтан на Трафальгарской области. Лондон

Зоозащитники окрасили воду в красный цвет, а затем залезли в нее со своими плакатами. Активисты назвали британскую власть «кровавой».

Кроме того, они утверждали, что пандемии коронавируса якобы можно было бы избежать, если бы человечество отказалось от мяса.

Все активисты были арестованы британской полицией за порчу имущества.