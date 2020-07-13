Москва, 13 июля, 2020, 04:30 — ИА Регнум. На фоне оптимистичных отчетов российских высокопоставленных чиновников о том, что ВВП страны просел не так уж и страшно, весьма тревожными выглядят конкретные отчеты регионов. Как Россия выберется из коронавирусной экономической ямы, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Обзор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) показывает изменения, произошедшие в бюджетах регионов РФ за период с января по май 2020 года, то есть в самую острую фазу карантинного периода. Данные если и не катастрофические, то способные напугать, ведь режим самоизоляции принес с собой существенное падение доходов региональных бюджетов. Расходов же, наоборот, пришлось на этот период гораздо больше, чем на соответствующее время в прошлом году.

А если учесть, что все происходящее еще и сопровождается не самым лучезарным состоянием внешнеторговой коньюнктуры, то стоит признать, что вероятность наступления весьма тяжелых времен для российской экономики весьма повысилась. О чем же говорит отчет ЦМАКП в конкретных цифрах?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Доходы бюджетов субъектов России стагнировали из-за пандемии».