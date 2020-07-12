Депутат Рады обвинил СССР в гибели советских солдат в войне с Германией
Киев, 12 июля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, рассуждая о победе советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, заявил, что победа «каждый раз выглядит по разному», и воевать можно «по-разному». Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Всё по беспределу» на канале «Апостроф TV».
Потураев также обвинил Советский Союз в гибели собственных солдат в войне с гитлеровской Германией, которая напала на СССР.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что во время Великой Отечественной войны жители Украинской ССР воевали за «чужие интересы».