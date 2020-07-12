Иерусалим, 12 июля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Результаты опроса, проведенного Израильским институтом демократии показали, что свыше половины жителей страны считают, что нынешний президент США Дональд Трамп является лучшим кандидатом на данную должность, нежели потенциальный кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден, с точки зрения интересов Израиля. Результаты опроса 6 июля обнародованы на сайте института.

Andrea Widburg Дональд Трамп

Согласно им, 56% опрошенных израильтян считают лучшим для израильских интересов кандидатом в президенты США Дональда Трампа.

При этом ещё 28% не смогли определиться со своей позицией и только 16% сделали свой выбор в пользу наиболее вероятного визави нынешнего американского президента — кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Уточняется, что опрос проводился в период с 28 по 30 июня ив нем приняли участие 609 мужчин и женщин старше 18 лет, из числа говорящих на иврите, и 149 — на арабском языке, по телефону или через Интернет. Данная разбивка была задумана в качестве репрезентативной национальной выборки всего взрослого населения Израиля в возрасте от 18 лет и старше.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент США Дональд Трамп обвинил своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства демократа Джо Байдена в плагиате экономической программы.