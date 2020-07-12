Бишкек, 12 июля, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Киргизии за сутки выявлено 719 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

«На 12 июля 2020 года по республике зарегистрированы 719 новых случаев СOVID-19, 500 из них — в Бишкеке», — сообщили в штабе.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались семь человек. Выздоровели 150 пациентов.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч (10 629). С момента начала пандемии от COVID-19 в Киргизии скончались 132 человека.